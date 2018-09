Jimi wint The Voice Senior

Jimi is de winnaar van The Voice Senior. Hij is 69 jaar en kreeg de meeste stemmen. Als prijs mag hij een album opnemen, optreden in de concerthal Ziggo Dome en zingen tijdens een concert van Marco Borsato.

Oude mensen

The Voice Senior is bijna hetzelfde als The Voice Kids en The Voice of Holland. Alleen strijden bij deze versie oude mensen tegen elkaar. Het is voor het eerst dat ouderen mee mochten doen aan het programma.

Jimi zong in de finale het nummer To Love Somebody en Stand By Me: