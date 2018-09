Oeps: bruidspaar staat in verkeerde plaats, bruiloft gaat niet door

Een vervelende fout voor een bruidspaar. Ze wilden deze week gaan trouwen, maar hun bruiloft moet toch nog even wachten. De vrouw die de bruiloft zou leiden, stond namelijk op de verkeerde plaats!

De trouwambtenaar was in de plaats Kapelle in Zeeland, en niet in Capelle in Zuid-Holland.

Geen plek meer

De vrouw zegt dat ze dit nog nooit heeft meegemaakt. Ze heeft nog geprobeerd om die dag toch nog een afspraak te maken in het gemeentehuis, maar er was geen plek meer.