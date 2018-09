Lil' Kleine en Frenna krijgen prijs voor hun hit

Heb jij het nummer Verleden Tijd van Lil' Kleine en Frenna al gehoord? Zij hebben een nieuwe versie van de oude hit Onderweg gemaakt. En die nieuwe versie is weer een dikke hit. Het nummer is in één week meer dan 6 miljoen keer beluisterd.

De zanger van de oude hit heeft daarom een prijs aan Lil' Kleine en Frenna gegeven: