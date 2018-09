Dwars: Tess heeft schoenmaat 44 en dat is lastig

Sneakers, laarzen of gympen: schoenen zijn er in alle soorten en maten. Toch is het voor kinderen met wat grotere voeten heel lastig om kinderschoenen te vinden. Ook Tess vindt dat moeilijk. Ze is 11 jaar en heeft maat 44.

Kinderschoenen

Er zijn wel schoenen in maat 44, maar die zijn voor volwassenen en daardoor te breed. Kinderen hebben vaak smallere voeten.

Milou ging naar Tess naar een speciale schoenenwinkel om te kijken of ze toch leuke schoenen kunnen vinden.