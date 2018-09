Het beste uit de 'Check dit dan'

In Japan hebben ze speciale babykleren gemaakt. Als de baby over de vloer kruipt, wordt 'ie meteen gedweild! Dat lijkt presentator Lucas ook wel wat:

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten van afgelopen week op een rij. Met deze week:

Een stelletje in Amerika wilde originele bruiloftsfoto's maken in de dierentuin. Origineel werd het zeker: er kwam namelijk een beer langs!

Als een mannetjeshert indruk wil maken op een vrouwtje, maakt hij een bijzonder geluid. Dat noem je burlen. Kai van 8 is er Nederlands kampioen in:

3. Kai is de beste in het nadoen van een hertengeluid

4. Motorcoureur knijpt in de remmen van zijn tegenstander

Een levensgevaarlijke actie: motorcoureur Romano Fenati kneep in de remmen van zijn tegenstander terwijl ze 200 kilometer per uur reden. Zijn team heeft hem meteen ontslagen. Hij gaat nu werken in de ijzerwinkel van zijn opa.