Grote brand in kerk in Amstelveen

Een grote brand in een kerk in Amstelveen. Een deel van het gebouw is helemaal afgebrand. De brand is waarschijnlijk begonnen in de meterkast.

Opgeknapt

Gisteravond om half 12 had de brandweer het vuur onder controle. Mensen die in de buurt wonen zijn naar een veilige plek gebracht. De kerk was net opgeknapt en pas een paar maanden weer open.