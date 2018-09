'Mensen maken natuur kapot voor een perfecte foto'

Boswachters zien steeds vaker mensen die zich niet aan de regels houden omdat ze die ene perfecte foto willen maken. Wandelaars gaan dan bijvoorbeeld stiekem van het pad af of stappen toch over een hek.

Natuur vernield

Boswachters zijn er niet blij mee, want mensen vernielen zo de natuur. Boswachter Tim zegt dat hij steeds vaker voor politieagent moet spelen en moeten een boete moet geven. Vorig jaar werden er in totaal 158 boetes uitgedeeld. In 2013 nog maar 12.

NOS op 3 ging samen met boswachter Tim op pad om de perfecte foto te maken zonder de natuur te vernielen: