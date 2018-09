Kinderen zingen voor belangrijke leraar van boeddhisme

De Dalai Lama is in Nederland. Dat is de belangrijkste leraar voor boeddhisten uit de hele wereld. Vanochtend vroeg kwamen er bussen uit heel Nederland en België naar Rotterdam om de man in het echt te zien.

Tibet

De Dalai Lama heet eigenlijk Tenzin Gyatso. Hij is geboren in Tibet, dat tegenwoordig in China ligt. De meeste mensen daar zijn boeddhisten. Zij zien de Dalai Lama als hun leider en leermeester.

De zussen Tsepal en Kelsang zitten in Nederland op een Tibetaanse school. Zij gingen voor hem zingen toen hij aankwam.