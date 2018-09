Er wordt minder gepest! (Maar niet op de basisschool)

Er is goed en slecht nieuws over pesten. Het goede nieuws is dat er op middelbare scholen minder wordt gepest. Maar op basisscholen worden nog steeds net zoveel gepest.

Aandacht

Vandaag begint de Week tegen het Pesten. Daarom is er extra aandacht voor. Op de basisschool worden gemiddeld per klas twee tot drie kinderen gepest. Op de middelbare school gaat het om ongeveer één kind per klas. Al jarenlang proberen scholen het pesten aan te pakken. Zo hebben veel scholen speciale lessen tegen pesten.

Wat denk jij: zal pesten ooit stoppen?