Boer Remco mag niet meer meedoen met Boer zoekt Vrouw

Boer Remco mag niet meer meedoen aan het programma Boer zoekt Vrouw. Gisteravond was de eerste aflevering van het tv-programma. Daarin kregen alle boeren te horen hoeveel brieven ze hebben gekregen.

Brieven schrijven

Ook Boer Remco zat daarbij. Hij kreeg meer dan 40 brieven. Maar later bleek dat hij al een aantal vrouwen leuk vond voordat de echte opnames begonnen. Hij heeft aan die vrouwen gevraagd of zij een brief naar hem wilden schrijven.

Dat vinden de makers van het programma niet eerlijk. Daardoor hebben vrouwen die hem nog niet kenden, geen eerlijke kans.