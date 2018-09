Alina gaat met haar opa naar een metal-concert

Een tijdje geleden waren twee opa's in Duitsland in het nieuws omdat ze stiekem naar een rock-concert waren gegaan. Bij een concertzaal in Zaandam vonden ze dat erg grappig. Daarom besloot de organisatie dat kinderen samen met hun opa of oma bij hen gratis naar binnen mogen.

Rocken

Alina van 15 had daar wel zin in. Zij ging samen met haar opa naar een metal-concert met veel geschreeuw en harde geluiden.