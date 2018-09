Dilan werd gepest en maakte er een rap over

Er is de komende tijd veel aandacht om pesten te verminderen, want het is de Week tegen het Pesten. Dilan van 9 jaar uit Den Haag werd vorig jaar gepest door kinderen uit zijn klas. Pas na een poos durfde hij erover te praten en erover te schrijven.

Niet Alleen

Dilan maakte er ook een rap over. Zijn nummer heet Niet Alleen. Het gaat over hoe het voelt om te worden gepest. Met wat hulp heeft hij er ook een videoclip bij gemaakt. Die kan je hierboven bekijken.

Tips

De jongen durfde pas na een jaar aan iemand te vertellen dat hij werd gepest. Dat heeft hem toen erg geholpen. In de video hieronder geeft hij tips over hoe je omgaat met kinderen die pesten: