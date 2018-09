Nederlandse kinderen gaan helpen in Uganda

Geld inzamelen voor een goed doel, dat gebeurt wel vaker. Maar het ingezamelde geld zelf afleveren in het buitenland, dat is best bijzonder. Vier kinderen van basisschool 't Wikveld uit Empel gaan begin volgend jaar naar Uganda, om de kinderen daar te helpen.

Afrika

Uganda is een land in het midden van Afrika. Vanaf Nederland is het zo'n 10 uur vliegen. De kinderen zullen gaan helpen in een gebied waar geen stromend water en geen elektriciteit is.

Wat gaan de kinderen doen?

Samen met vier ouders en twee leraren gaan de kinderen in een Ugandees dorp aan het werk. Ze gaan daar toiletten bouwen.

Het is de tweede keer dat leerlingen van de school naar het dorp gaan om te helpen. Vorig jaar gingen er ook vier kinderen heen, toen bouwden ze een schoolgebouw.