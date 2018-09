Derde dinsdag van september: het is Prinsjesdag!

In onze drie vragen zie je meer over Prinsjesdag en de Troonrede:

Het is vandaag misschien wel de belangrijkste dag van de Nederlandse politiek: het is Prinsjesdag. Vandaag worden in Den Haag de plannen van de regering voor het komende jaar bekendgemaakt.

Prinsjesdag wordt al meer dan 200 jaar gehouden. De allereerste keer was in het jaar 1814. Heel lang geleden dus. In de volgende video zie je meer over de geschiedenis van de dag: