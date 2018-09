Jonge gamers ontmoeten echte soldaten: 'Zij hadden maar één leven'

Speel jij weleens een oorlogsgame? Kinderen die van game Call of Duty World War Two houden, mochten soldaten ontmoeten die daar in het echt hebben gevochten.

Tweede Wereldoorlog

De oorlogshelden zijn tussen de 92 en 103 jaar oud en komen uit Amerika en Canada. Ze hebben allemaal geholpen met het bevrijden van ons land. De gamers vinden het speciaal om te horen wat zij hebben meegemaakt.