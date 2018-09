Deze jongen is nu één van de belangrijkste ministers

Hierboven zie je een oude foto van Wopke Hoekstra. Toen wilde hij nog boer worden, maar nu is hij minister van Financiën. Tijdens Prinsjesdag gaat het veel over hem, want hij heeft de koffer met alle plannen voor Nederland.

Geld

Wopke Hoekstra is de nieuwe minister van Financiën. Hij moet zorgen dat er genoeg geld binnenkomt en dat het op een verstandige manier wordt uitgegeven. Grote kans dat je nog nooit van hem hebt gehoord, daarom ging verslaggever Bart bij hem langs: