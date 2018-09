Drie vragen over de Algemene Beschouwingen

Het is een dag na Prinsjesdag en dan houden politici in de Tweede Kamer zich bezig met de Algemene Beschouwingen. Dat is een belangrijke (en lange) vergadering over de nieuwe plannen van de regering.

Maar wat is het precies? Kunnen de plannen nog veranderen? En hoe lang duurt zo'n vergadering? Je hoort het in de video hierboven.

Prinsjesdag

Wil je meer weten over Prinsjesdag en de nieuwe plannen voor Nederland? Bekijk dan de volgende video uit het Jeugdjournaal van dinsdag: