Trailer van vrouwelijke superheldenfilm gaat viral

De trailer van de nieuwe film Captain Marvel gaat hard. Op YouTube is het filmpje al miljoenen keer bekeken. Marvel is een uitgever van comicbook en films. Deze Marvel-film is bijzonder omdat er voor het eerst een vrouw de hoofdrol speelt.

Heldin

Op social media reageren mensen enthousiast op de trailer. Ze vinden een vrouwelijke superheld een goed voorbeeld voor jonge vrouwen. De studiobaas laat weten dat er meer films komen met vrouwelijke hoofdpersonen.

Fans moeten nog even geduld hebben, want de film komt pas volgend jaar in maart uit.