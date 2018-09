Klimmen en zware gewichten tillen: steeds meer kinderen doen aan crossfit

Een uur lang klimmen, springen en zware dingen optillen. Dat gebeurt allemaal tijdens een crossfit-training. Die sport wordt ook bij kinderen steeds populairder.

De tweelingzussen Kick en Frenky van 11 zijn iedere week een paar keer in de crossfit-school te vinden. Wat ze daar allemaal doen zie je in de video hierboven.

Wat is crossfit?

Crossfit komt uit Amerika. Het is een soort combinatie tussen turnen, fitness en atletiek. En door die combinatie word je niet alleen fit, maar ook sterker en leniger. De sport is ook hier in korte tijd erg populair geworden. Negen jaar geleden kwamen de eerste crossfit-scholen naar Nederland. Nu zijn er al meer dan 200!

Een crossfit-training wordt een WOD genoemd. In deze video hoor je wat dat betekent: