De Efteling mag uitbreiden, ondanks boze buurtbewoners

Pretpark de Efteling mag uitbreiden. De gemeente gaf daar gisteravond, na een lange vergadering, toestemming voor. Daar zijn veel mensen die om het pretpark heen wonen niet blij mee.

Attracties

De buurtbewoners zijn bang dat de verkeersdrukte en het geluidsoverlast groter worden als de Efteling groeit. Het pretpark heeft nu vijf miljoen bezoekers per jaar en wil er straks zeven miljoen. Daarvoor zijn nieuwe attracties nodig, ook buiten het park. De Efteling krijgt daar een groot stuk grond voor.

Populair

Wat nu vooral gras is, wordt dus straks een restaurant of parkeerplaats. De uitbreiding is volgens de Efteling nodig om in de top van populairste pretparken in Europa te blijven.

Wat vind jij; wordt een pretpark op een gegeven moment saai zonder nieuwe attracties? Reageer op onze stelling: