De herfst begint winderig en regenachtig

Vandaag is de eerste officiële dag van de herfst, en die begint nogal stormachtig. De wind is hard, de temperatuur is laag en het gaat regenen.

Windstoten

Er worden zeer zware windstoten verwacht. Op de Wadden en op het IJsselmeer zelfs wel van 100 tot 130 kilometer per uur. De kans op schade is dan ook groot.

Vluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM laat vanwege de storm honderd vluchten niet doorgaan. Het kan gevaarlijk zijn om te vliegen. Passagiers kunnen op een ander moment alsnog hun vlucht nemen.