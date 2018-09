Wesley en Yolanthe willen een kind adopteren

Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe willen een kind adopteren. Dat heeft de presentatrice gezegd in een interview. Volgens Yolanthe heeft ze er altijd van gedroomd een groot gezin te hebben.

Kinderen

Het stel is al ouders van de 2-jarige Xess Xava, en Jessey, een zoon uit een eerdere relatie van Wesley. Ze hebben nu een aanvraag gedaan om een kind te adopteren. Of dat ook gaat lukken is nog niet zeker.