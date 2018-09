Grote operatie om twee dassen te verhuizen

In Soest zijn ze druk bezig met een verhuizing van twee dassen. De dieren moeten verhuizen omdat de gemeente nieuwe huizen wil bouwen op de plek waar ze nu wonen.

Hek

Maar voor ze kunnen verhuizen moeten de dassen eerst gevangen worden. En dat is best lastig, want dassen kunnen goed graven en klimmen. Daarom zijn er vallen gezet met een groot hek eromheen. Op die manier kunnen de dassen niet ontsnappen.

Nieuw thuis

Binnenkort worden de dieren naar hun nieuwe woonplaats in Rhenen gebracht. De verzorgers denken dat de twee dassen het daar heel fijn gaan vinden.