Meer dan 100.000 opgehaald na ongeluk Oss

Met een inzamelingsactie in Oss is in korte tijd meer dan 100.000 euro opgehaald. Het geld is voor de families van de slachtoffers van een ongeluk tussen een trein en een elektrische bakfiets.

Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen. Ook is er geld opgehaald voor de twee overlevenden. De man die de actie begon hoopte op 60.000 euro, maar dat werd al heel snel meer.

Herdenkingen

De slachtoffers worden op verschillende manieren herdacht. Fans en spelers van voetbalclub Top Oss stonden gisteren bijvoorbeeld uitgebreid stil bij het ongeluk. Ook veel kinderen denken aan de slachtoffers. Joris ging vrijdag naar een school en een herdenkingsplek: