Nederlandse jongens in Duitse talentenjacht

Glennis Grace stond in de finale van America's Got Talent, maar ook andere Nederlanders stralen in buitenlandse talentenjachten. De neefjes Zinedine (9), Joshua (10), Zaki (9) en Eliyah (8) doen mee aan het Duitse programma Das Supertalent.

De jongen zitten samen de jongensgroep The Fletchers en kunnen zingen en dansen. Hun oma van 84 maakt af en toe de kleding voor de neefjes. Bekijk hier een video van The Fletchers: