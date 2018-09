Het beste uit de 'Check dit dan'

Dit is misschien wel de coolste opa ter wereld. Hij is 85 jaar en bedacht zich geen seconde toen er 3 overvallers de winkel inkwamen. Hij joeg ze alle drie weg en raakte zelf niet gewond.

4. Eekhoorns in de knoop

Vijf eekhoorntjes in de Verenigde Staten zaten met elkaar in de knoop. In het nest waren hun staarten verstrikt geraakt en het was een grote warboel van vacht, gras en plastic. Terwijl de beestjes verdoofd waren, zijn hun staarten voorzichtig los geknipt.