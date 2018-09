Amateurwedstrijden te zien met nieuwe voetbal-app

De eredivisie en de Champions League kun je natuurlijk kijken, maar amateurwedstrijden zie je vrijwel nooit. Dat gaat nu veranderen. Via de nieuwe app VoetbalTV van de KNVB worden wedstrijden live gestreamd.

Je eigen wedstrijden bekijken

Via de app zijn hele wedstrijden te zien en kun je hoogtepunten terugkijken en delen. De KNVB denkt dat het leuk is om je eigen acties terug te kijken of om samen met je trainer naar wedstrijdfragmenten te kijken.