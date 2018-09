Wie lost als allersnelst een Rubiks kubus op?

Bij het kampioenschap spelen alle leeftijden tegen elkaar. Tijn van 13 doet ook mee. Hij is gek op het oplossen van kubussen. Op zijn YouTube-kanaal Kubus gek doet hij het zelfs met zijn voet!

Vind jij het leuk om een kubus op te lossen? Vandaag waren in Amersfoort meer dan 150 puzzelaars bij elkaar voor het Nederlands kampioenschap. Ze probeerden allemaal zo snel mogelijk de kleuren op de juiste plek te krijgen.

Bij het kampioenschap zijn ook mensen met een speciale taak. Zij moeten ervoor zorgen dat de kubus goed gehusseld is. Die mensen noem je scramblers. En of Tijn het kampioenschap won? Dat zie je in de video helemaal bovenaan.

Houd jij eigenlijk van het oplossen van zo'n kubus? Reageer op de stelling: