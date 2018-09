PSV wint met 3-0 van Ajax

Vooral Luuk de Jong van PSV was erg goed. Hij maakte het tweede doelpunt en wist de bal een paar keer goed bij zich te houden. In een filmpje op Instagram bedankt hij alle fans:

Een feestelijke avond voor voetbalclub PSV. In Eindhoven versloegen ze Ajax met 3-0. In de eerste helft scoorden de mannen al drie keer, en dat werd ook de eindstand.

psv Philips Stadion

Thanks for the support! 👏🏻 #PSVAJA 3-0