Dit jaar geen Glazen Huis bij Serious Request

Ieder jaar voor kerst houdt radiozender 3FM de goede doelenactie Serious Request, Dit jaar gaat die actie er heel anders uitzien. Er komt bijvoorbeeld geen Glazen Huis.

Geen sapjes

Eerdere jaren werden de dj's opgesloten in het huis en mochten ze niet eten. Ze dronken alleen gezonde sapjes. Dit jaar gaan de dj's het hele land in om geld in te zamelen. Ze krijgen opdrachten die ze tijdens hun tocht uit moeten voeren.

Meerdere goede doelen

Ook wordt er dit jaar geld opgehaald voor meerdere goede doelen. Het geld gaat naar hulp voor reanimatie, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen.