Alle Stint-bakfietsen in Nederland worden onderzocht

Er komt een groot onderzoek naar Stint-bakfietsen. Het bedrijf dat ze maakt, gaat alle 3500 exemplaren in Nederland onderzoeken. Ook worden sommige onderdelen voor de zekerheid vervangen.

Ongeluk

Vorige week gebeurde een heftig ongeluk tussen een trein en zo'n Stint in Oss. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven en raakten een kind en een volwassene ernstig gewond. In de buurt van de plek van het ongeluk is een grote herdenkingsplek, waar veel mensen samenkomen om de slachtoffers te herdenken.

Onderzoek

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De onderzoekers kijken ook of straling bij het spoor invloed heeft op de elektrische bakfietsen. Na het ongeluk in Oss kwamen meerdere meldingen van storingen met stints in de buurt van spoorweg-overgangen.