Supermarkt heeft uur zonder muziek en kassageluiden

Een supermarkt in de plaats Sint-Michielsgestel in Brabant heeft iets bedacht voor mensen die niet van drukte houden. Iedere dinsdag is er 's ochtends een stilte-uur. Dat houdt in dat er geen muziek wordt gedraaid, de lampen minder fel zijn en de kassa's geen geluiden maken.

Minder prikkels

Het is speciaal bedacht voor mensen met autisme en voor mensen die overgevoelig zijn. Autisten verwerken informatie op een andere manier. Ze ervaren heftiger wat ze horen, zien, ruiken proeven en voelen.

Tijdens het stilte-uurtje krijgen deze mensen minder prikkels en kunnen ze rustig boodschappen doen.