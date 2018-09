Topmodellen Kendall, Gigi en Bella gespot in de Efteling

Om niet te veel op te vallen liepen de modellen vermomd rond in het pretpark. Ze hadden gekke maskers op en deelden daar foto's van in hun Instagramstories.

Kendall with Hadid's family. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #KendallJenner #Kendall #Jenner #HarryStyles #Styles #Harry #HendallStylenner #Hendall #couple #style #fashion #kardashian #model #supermodel #gigihadid #bellahadid #anwarhadid

Dat de modellen in Nederland zijn, is niet zo gek. Gigi en Bella zijn half Nederlands en bezoeken regelmatig hun oma die in Brabant woont.