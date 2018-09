Appen op de fiets vanaf volgend jaar verboden

Het was al bekend dat het verboden zou gaan worden om op de fiets je telefoon te gebruiken. En nu is er ook een datum bekend: als het aan de regering ligt is vanaf 1 juli 2019 appen of een muziekje uitzoeken terwijl je op de fiets zit, verboden.

Er werd al een tijdje gepraat over het verbod. Laatst is er ook een grote campagne gelanceerd om appen in het verkeer te verminderen.

Ongeluk

Volgens de minister van verkeer weten veel fietsers wel dat het gevaarlijk kan zijn, maar is de verleiding om iets te lezen, typen of bellen vaak te groot. Ze zegt dat fietsers die met hun telefoon bezig zijn een groter risico lopen op een ongeluk.