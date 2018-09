Kinderen maken een rap over hun eigen buurt

Kinderen uit de wijk Duindorp in Den Haag hebben een rap gemaakt over hun buurt. De wijk is weleens negatief in het nieuws omdat er soms rellen zijn. Dat vinden de kinderen erg jammer. Daarom hebben ze een rap gemaakt.

Rap

De rap gaat over alle mooie dingen in de wijk. De kinderen maakten er ook een clip bij. Ze willen laten zien dat het in Duindorp ook gezellig is en dat ze trots zijn op de buurt.

Hier kan je de hele clip bekijken: