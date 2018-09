Ouders van Tijmen (13) moesten beslissen: wilde hij orgaandonor zijn?

Alle kinderen moeten lessen krijgen over orgaandonatie. Dat zeggen deskundigen in het Jeugdjournaal. Niet alleen kunnen kinderen dan een goede keuze maken, het kan ook ouders helpen als ze voor een zware beslissing staan.

Wat is orgaandonatie?

Bij orgaandonatie gaat het om de vraag of je na je dood je organen wilt afstaan. Bijvoorbeeld je hart, je lever of een nier. Iemand die ziek is kan dan met jouw orgaan beter worden. Vanaf je twaalfde kun je in het donorregister laten weten of je orgaandonor wilt zijn of niet. Tot nu toe hebben bijna 850 12 -en 13-jarigen zich aangemeld.