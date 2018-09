Een grote brand in Molenaarsgraaf heeft voor problemen gezorgd. Er kwam namelijk veel rook bij vrij. Mensen in de buurt moesten hierdoor binnenblijven, boeren moesten hun vee in de stal laten en twee scholen werden zelfs ontruimd.

De brand bij het bedrijf werd vanochtend ontdekt. Er zijn veel brandweermannen gekomen om de brand te blussen, maar het bedrijf kan niet meer worden gered. Waarschijnlijk is de brandweer nog de hele dag bezig met blussen.