Suze heet precies hetzelfde als de eerste vrouw in Tweede Kamer

In Nederland heb je de Suze Groeneweg-straat en de Suze Groeneweg-laan. Vroeger dacht de 10-jarige Suze dat die straten naar haar waren vernoemd. Maar dat is iets anders: Suze heeft precies dezelfde voor- en achternaam als een belangrijke vrouw van vroeger.

Eerste vrouw

Suze Groeneweg was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Dat was erg bijzonder, want daarvoor mochten alleen mannen de politiek in.

Beeld

Omdat dat dit jaar precies 100 jaar geleden is, staat er in Den Haag nu een beeld van de bekende Suze Groeneweg. En de 10-jarige Suze Groeneweg mocht bij de onthulling van dit beeld zijn.