Politie ontdekt op tijd plan voor aanslag in Nederland

Agenten hebben donderdag zeven mannen opgepakt op verschillende plekken in Nederland. Ze denken dat de mannen plannen maakten voor een aanslag in Nederland.

Gistermiddag vielen agenten hun huizen binnen. Ze namen spullen mee en ze pakten de mannen op die op dat moment thuis waren.

De politie hield de mannen al langere tijd in de gaten. Toen de politie ontdekte dat de mannen op zoek waren naar wapens, kwamen ze in actie.

Gevangenis

De mannen zitten op dit moment in de gevangenis. De politie gaat met ze praten om te kijken wat ze precies van plan waren.

Goed nieuws

Veel mensen zijn geschrokken van het bericht. Maar Minister Grapperhaus, die over de politie gaat, zegt dat dit goed nieuws is. De mannen zijn opgepakt en hebben hun plannen niet kunnen uitvoeren. De politie was er dus op tijd bij.