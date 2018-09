Maria's cavia is na een maand weer teruggevonden

Voor Maria is het bijzondere dag. Haar cavia Anna komt eindelijk weer naar huis. Meer dan een maand was Anna spoorloos, maar ze is weer gevonden!

Wat was er gebeurd?

Tijdens haar vakantie in Duitsland kreeg Maria de schrik van haar leven. Haar cavia Anna ontsnapt opeens uit haar hok. Het gebeurt op een onhandig moment: Maria ging eigenlijk net weer naar Nederland.

Ze heeft nog even gezocht naar de cavia, maar kon Anna niet vinden. Gelukkig wilde de eigenaresse van het vakantiepark meehelpen zoeken. Met succes! Na meer dan een maand zoeken vond ze de cavia in het gras bij één van de andere vakantiehuisjes.

Emma

Niet alleen Maria is blij dat Anna weer terug is. Ook haar cavia-vriendje Emma hoeft nu niet meer alleen te zijn. Hoe de ontmoeting vandaag ging, zie je in de video hierboven.