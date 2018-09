Slimme robot Sophia even in Nederland

Een van de bekendste robots van de wereld is even in Nederland. Robot Sophia is te gast bij een bijeenkomst voor mensen uit de zakenwereld. Ze is bekend omdat ze emoties herkent, slimme antwoorden kan geven en heel erg op een mens lijkt.

Computer

Sophia zit vol computerprogramma's en andere slimme apparaatjes. Ze heeft bijvoorbeeld sensoren die geluid en beweging oppikken. Zo weet Sophia of er iemand voor haar staat en wat er tegen haar gezegd wordt.

Vragen

Verslaggever Nando van de NOS mocht voor het Jeugdjournaal een paar vragen stellen aan de robot. Lijkt Sophia echt op een mens en begrijpt ze onze vragen? Je ziet het in de video hierboven.