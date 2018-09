Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. De echte Tarzan?

De Amerikaan Michael Holston noemt zichzelf de echte Tarzan. Hij gaat met slangen in bad en zwemt met luipaarden. Maar de echte koning van de jungle is hij niet. Hij werkt in een dierentuin.