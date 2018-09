annebuhre

OMGGGGG MIJN GROOTSE DROOM IS UITGEKOMEN😱😱😱!! Ten eerste wil ik alle fans bedanken voor het stemmen echt zonder jullie was dit nooit gelukt❤️❤️!! Ten tweede alle mensen van achter de schermen en het hele team, want jongens wat die allemaal moeten regelen is niet normaal😘! Ten derde al mijn lieve familie en vrienden die me dit half jaar ontzettend hebben gesteund😊!! En als laatste de andere finalisten voor dit geweldige avontuur, we zijn echt 1 familie geworden en dat pakt niemand ons meer af. Max en ik zijn SAMEN niet normaal gelukkig en hebben ontzettend genoten!! Op naar Minsk met z’n alle, want we gaan echt met z’n alle SAMEN knallen🎉!! #winnaars #JSF #juniorsongfestival #Minsk #eurovision #SAMEN #letsmakeNLproud