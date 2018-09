Rico Verhoeven opnieuw wereldkampioen boksen

Rico Verhoeven is opnieuw wereldkampioen geworden in de categorie zwaargewicht bij het boksen. Gisteren bokste hij in de Johan Cruijff-arena in Amsterdam tegen Guto Inocente uit Brazilië.

Rico Verhoeven was veel sterker dan Inocente. Na vijf rondes boksen van 3 minuten besloot de jury dat Rico had gewonnen.