Aiko en Noa spelen in een film over boksen

Mooie jurken, hoge hakken en overal fotografen: in Utrecht was vandaag de première van de film Vechtmeisje. In de film hebben Aiko en Noa van 15 de hoofdrollen.

Boos

De film gaat over de Bo van 12. Na de scheiding van haar ouder is ze erg boos. Omdat ze niet goed met die boosheid kan omgaan, gaat ze op kickboksen.

Voor beide meiden was het best spannend om de film te maken. Aiko had voor deze film namelijk nog nooit gebokst. Noa kan heel goed boksen, maar zij had nog nooit geacteerd. Toch is het allemaal goed gegaan en zijn de meiden erg trots op het resultaat.