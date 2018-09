Royalistiq speelt live Fortnite voor 1600 fans

1600 fans van gamer Royalistiq hadden vandaag de dag van hun leven. Ze konden in het theater Royalistiq live Fortnite zien spelen. Zo'n evenement is in Nederland nog nooit eerder georganiseerd.

Royalistiq zat op een podium en achter hem kon iedereen op een groot scherm meekijken met zijn potjes Fortnite. Veel fans vinden het leuk om Royalistiq te zien gamen en samen te zijn met andere Fortnite-fans.