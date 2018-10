Kat Micky gered bij sluis (voor de tweede keer al!)

Spannende uren voor kat Micky. De kat kwam in de problemen bij de sluis in het dorp Monnickendam. Het dier kwam terecht op de onderste tree van een sluisdeur en de brandweer moest haar komen redden.

Het was al de tweede keer dat het gebeurde. En Micky is ook niet de enige kat met die ondeugend is. De afgelopen weken zijn bij de sluis al vier katten gered.

Toeval of niet?

De dierenambulance gaat kijken of het toeval is dat juist daar zoveel katten vast komen te zitten.