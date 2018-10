De broer van Josephine is ernstig gehandicapt

Hoe is het om een broer of zus te hebben die gehandicapt is? Josephine van 14 weet hoe dat is. Ze heeft een zwaar gehandicapte broer. Ze vertelt erover in de video hierboven.

Josephine is gek op haar broer, maar vindt het ook best lastig en jammer. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zo veel samen doen. Ook gaan ze bijna nooit op vakantie, omdat het lastig is om alles voor Bram te regelen.