Vaccinaties tegen gevaarlijke ziekte vandaag begonnen

Misschien heb jij vandaag wel een prik gehad, of heeft je broer of zus die gehad. Vandaag begint namelijk een vaccinatie-campagne tegen de bacterie meningokokken. Duizenden kinderen van 14 jaar krijgen op verschillende plekken in Nederland een prik.

Meningokokken is een bacterie waar je erg ziek van kunt worden. Via bijvoorbeeld hoesten, niezen of zoenen kun je de bacterie binnenkrijgen. Bij de meeste mensen gebeurt er dan niets bijzonders. Heel af en toe zorgt de bacterie wel voor problemen. Dan kunnen mensen er erg ziek van worden. Of er zelfs aan overlijden.