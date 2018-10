Chinese voetbaltalenten trainen bij VVV-Venlo

22 Chinese jongens hebben veel over om beter te leren voetballen. De jongens en hun begeleiders zijn naar Nederland gevlogen voor een voetbalkamp. Bij club VVV-Venlo leren ze tien weken lang verdedigen, aanvallen en natuurlijk keepen.

Net als thuis

De jongens zijn ver van huis, maar er wordt goed voor ze gezorgd. Ze hebben een eigen spelersbus, sportkleding en mogen naar een eigen school in de buurt van Venlo. 's Avonds staat er geen stamppot op het menu, maar krijgen ze eten dat ze van thuis gewend zijn.

Wereldkampioen 2030?

China heeft een droom: wereldkampioen voetbal worden in 2030. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Voetbal is niet de populairste sport in China. Veel kinderen spelen badminton, tafeltennis of doen aan vechtsport.

De Chinese regering geeft daarom extra geld uit om een beter voetballand te worden. Met dat geld konden de jongens naar Nederland komen.